Натяк на існування цінної знахідки було зроблено ще 10 років тому, коли сонар шведської морської адміністрації зареєстрував аномальне зображення на екрані радара. Але тільки зараз роботизована камера однієї з компаній, яка досліджувала підводний маршрут для прокладки газових труб, виявила на цьому місці таємничий артефакт.
Роботу археологів очолив фахівець Університету Саутгемптона Родріго Пачеко-Руїс. За його словами, корабель знаходиться в прекрасному стані – від кіля до палуби. Знахідка датується XV-XVI століттям.
Як називається судно і якій країні воно належить, поки невідомо. Проте вчені розраховують дослідити деревину, щоб з'ясувати, коли корабель був побудований і спущений на воду.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»