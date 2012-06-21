Підводні дослідження на сході Туреччини вели вчені з університету Van Yüzüncü Yil, повідомляє  National Geographic. Солоне озеро Ван — четверте за величиною озеро в світі і найбільше в країні. Перші сліди перебування людини в цьому районі відомі ще з часів палеоліту, а з XI по VI ст. до н.е. в його околицях розташовувалася стародавня могутня держава Урарту, до того ж столиця, місто Тушпа, перебувала на березі водойми.

У наші дні мальовничі пейзажі яскраво-синього озера Ван приваблюють туристів, але попри свою давню історію, фахівці не вважали його важливим для археології місцем. Багато колег, дізнавшись про майбутні наукові зануреннях, поставилися до ідеї скептично. Але вони виявилися не праві: експедиція дала цікаві результати.

На глибині понад 10 метрів вчені знайшли споруду площею близько квадратного кілометра з висотою стін до 4 метрів. Тут же була виявлена кам'яна скульптура лева. Фортеця, побудована за часів держави Уратру, виявилася затопленою через те, що рівень води в озері за останні сторіччя піднявся на 150 метрів.

 