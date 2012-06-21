На центральній збагачувальній фабриці «Добропільська» (місто Добропілля на Донеччині) з початку року вже переробили на концентрат чотири мільйони тонн рядового вугілля. Такого показника за згаданий період (менше 11 місяців) домоглися вперше в історії підприємства, продовжуючи традицію останніх суттєво збільшувати обсяги переробки палива. Зокрема за добу тут переробляють 16 тисяч тонн вугілля за планових 11,5 тисячі тонн. А загалом фабрика з проєктною потужністю 2,55 мільйона тонн вугілля завдяки потужній модернізації та оновленню техніки й обладнання зуміла підвищити продуктивність праці в півтора раза.
За словами головного інженера ЦЗФ «Добропільська» Євгена Пилипенка, продовжуючи пошук ефективних способів переробки вугілля на концентрат, на підприємстві тільки цього року відремонтували елеватори, стрічкові конвеєри, центрифуги. Усього нинішнього року на модернізацію ЦЗФ витратили понад 41 мільйон гривень, і результати не забарилися. Трудовий колектив із 4 мільйонів тонн рядового вугілля видав 2,4 мільйона тонн високоякісного вугільного концентрату. Це паливо відвантажують традиційним споживачам для Бурштинської, Добротвірської, Запорізької, Ладижинської та Придніпровської теплових електростанцій.