Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Головне досягнення ООС – ми не віддали ворогу жодного клаптику нашої землі та повернули під контроль 15 кілометрів території. Про це заявив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час прес-конференції щодо підсумків перших 100 днів проведення операції Об’єднаних сил.
Командувач Об’єднаних сил наголосив, що українські бійці суворо дотримуються Мінських домовленостей, але жодний ворожий постріл не залишається без відповіді. Як результат, вдалося удвічі знизити кількість обстрілів наших територій.
Першочергову увагу протягом трьох місяців було приділено укріпленню позицій Збройних сил України на лінії зіткнення. Відновлено та обладнано майже 40 кілометрів траншей, зведено сотні укриттів для особового складу і техніки.
«Ця робота продовжується, адже життя солдата для нас залишається найвищою цінністю», – зазначив Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
У той же час з початку проведення операції Об’єднаних сил було вдосконалено систему блокпостів, оптимізовано їхню кількість та структуру, створено сприятливі умови для переміщення законослухняних громадян, адже Об’єднані сили прагнуть зменшити незручності для місцевого населення, що пов’язані із застосуванням заходів контролю. Кількість стаціонарних блокпостів у зоні операції Об’єднаних сил скоротилась зі 147 до 43, в тому числі й шість мобільних. Ведеться розмінування території: перевірено понад 1,5 тисячі гектарів місцевості, виявлено та знищено понад 64 тисячі вибухонебезпечних предметів. Дякуючи ефективній співпраці з Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією удалося вирішити низку гуманітарних проблем регіону та відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури. Зокрема, здійснено відбудову мостів поблизу селища Троїцьке через річку Лугань та автомобільного через річку Сіверський Донець, що з'єднує Лисичанськ та Рубіжне.
«Сьогодні тут, на Донбасі, йде запекла боротьба між минулим і майбутнім, формується справжня свідома нація, яка є основою будь-якого здорового суспільства. Для того, щоб вистояти й перемогти, ми всі маємо чітко усвідомлювати, для чого ми тут, що робимо і заради чого», – зауважив Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.
Він наголосив, що ООС є лише одним з інструментів, за допомогою яких держава досягатиме звільнення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і відновлення там конституційного ладу.