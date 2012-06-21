Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У 59-му військовому мобільному госпіталі й за минулий рік пролікувалися від грипу та застуди лише 60 солдатів, та й з початку нинішнього, як повідомляє прес-група ОТУ «Північ», кількість захворювань становить 4-5 випадків. На думку фахівців, це дуже малий відсоток від загальної чисельності за подібних умов. То який тут секрет, чому в районі ООС військові не хворіють на грип?
За словами тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника 59-го ВМГ з медичної частини лейтенанта Романа Ісаєнка, основними методами вберегтися від інфекції є активна і пасивна імунізації. Активна – це загальноприйняті державою вакцини. Наприкінці минулого року в зоні відповідальності шпиталю пройшли іммунізацію 96% особового складу, що дає змогу попередити або не розповсюджувати вірусні інфекції.
Крім того, сьогодні в харчовому раціоні військових постійно є часник, цибуля та цитрусові, що активізують імунні резерви в організмі, що в сукупності з іншими складовими позитивно впливає на стан здоров’я.