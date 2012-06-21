Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», розташований у мальовничому природному куточку Костянтинівського району Донецької області, знову розпочав приймати відвідувачів. Щоправда, поки тільки частково. Як уточнили в адміністрації парку, нині відкрили лише «Екологічну стежку» та два оглядові майданчики. А обов’язковою умовою для бажаючих побувати в парку є наявність обов’язкових в умовах карантину засобів індивідуального захисту.
Відвідини РДП «Клебан-Бик» раз і назавжди спростовують поширений міф про Донбас, як край тільки шахт і заводів. Адже в парку, площею майже 3 тисячі гектарів, представлені унікальні зразки рослинного світу первісних степів, які занесені до «Червоної книги». А у водоймі водяться 26 видів риби. У цьому вже встигли пересвідчитися жителі Донеччини та інших областей, які обрали це місце для екологічного туризму та відпочинку.
Неабиякою популярністю серед відвідувачів користується облаштований «Парк Юрського періоду», де експонуються фрагменти скам’янілих дерев — араукарій, які росли тут близько 300 мільйонів років тому. А макети динозаврів та інших тодішніх велетенських аборигенів цієї території приваблюють не тільки дітей, а й дорослих.
Попри прифронтові будні природний парк продовжує розвиватися: минулорічної осені відвідувачам запропонували ще й екологічну стежку «Казковий ліс». Але покинуті окопи, бліндажі та інші сліди бойових дій таки нагадують про потворну гібридну війну.