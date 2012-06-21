Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Покровську на Донеччині з’ясування стосунків між двома родинами, на жаль, стало причиною кровної помсти із використання вогнепальної зброї. Причому стрілянину влаштували не десь у безлюдному місці, а на вулиці міста, обравши мішенню автомобіль, в якому перебували недруги.
До таких дій, як розповіли в прокуратурі Донецької області, вдалися двоє молодиків 20 і 25 років– старший вже має судимість за навмисне вбивство. На автомобілі «Жигулі» вони саме під’їхали до житлового будинку і побачили зустрічний «BMW», у салоні якого перебули їхній недруг, а також його дружина і брат. «Керуючись мотивами тривалих неприязних стосунків між своїми родинами та родиною власника іномарки, чоловіки вийшли з автомобіля і, використовуючи вогнепальну зброю, навмисно здійснили не менше чотирьох прицільних пострілів у бік автомобіля «BMW». Водій іномарки пришвидшив рух, що запобігло розстрілу його та пасажирів», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Обох зловмисників заарештовано і повідомлено про підозру: їх дії кваліфіковані за ч.2. ст. 115 КК України (закінчений замах на навмисне вбивство двох чи більше осіб, здійснене за попередньою змовою групи осіб ), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.