Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На державному підприємстві «Шахтоуправління Південнодонбаське №1» в місті Вугледар знову відновлюють видобуток палива після того, як нарешті розпорядженням Кабінету Міністрів України виділено 10 мільйонів гривень для часткового погашення заборгованості за електроенергію та придбання всіх необхідних для запуску матеріалів.
Це відбулося після вимушеного аж 5-місячного простою шахти, яка припинила роботу через відключення від електроенергії за борги.
Як уточнив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, через відсутність струму сталося часткове затоплення підземних виробок «Південнодонбаської №1», а також подібне загрожувало навіть сусідньому підприємству — шахті ім. М. С. Сургая.
На жаль, досі тут не позбулися всіх фінансових проблем: відновленню вуглевидобутку передував пошук коштів для підвезення гірників до шахти.