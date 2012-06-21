У Покровську Донецької області тутешні громадські організації розпочинають об’єднання своїх зусиль та ініціатив на базі платформи «Без обмежень». Готовність про гуртування та спільну роботу вже підтвердили 16 організацій, які працюють у Покровську, Мирнограді та Новогродівці: «Майстерня ідей», «Лампова», «Нова Дружківка», «Патріоти українського Донбасу», «Типовий Мирноград», «Театр-майстерня «Дукач». Саме завдяки їхній активності останніми роками громадська активність на території Донеччини істотно пожвавилася, адже тут постійно втілюють соціальні, патріотичні, культурні, спортивні та інші цікаві проекти, в яких беруть участь жителі прифронтового краю. А тепер учасники спільного відкриття громадського простору «Без обмежень» вирішили об’єднати зусилля для втілення в життя спільних масштабних проектів — тренінгів, майстер-класів, творчих зустрічей, планування і обговорення яких уже почалося.
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