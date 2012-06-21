Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Костянтинівці для людей, які потребують розминки після тривалого перебування вдома, організували ранкову зарядку. До неї долучилися всі бажаючі з багатоповерхівок №№ 2 і 3 на площі Перемоги. Зважаючи на карантинні обмеження, жителі будинків виконували гімнастичні вправи на своїх балконах чи біля вікон квартир. Утім, деякі сміливці вийшли і, зберігаючи дистанцію, розташувалися біля під’їздів.
А своєрідним тренером, за яким люди повторювали всі рухи, став нападник хокейного клубу «Донбас» Олег Шишлянніков.
«Ми скучили за іграми і тренуваннями і тому поки також підтримуємо форму самотужки вдома. Це дуже гарний проєкт, бо для людей, які зараз ведуть малорухомий спосіб життя, фізична активність просто необхідна. А розминка, яку ми сьогодні провели, була не складною і кожен зміг повторити всі вправи», — розповідає хокеїст.
З ініціативою залучати місцевих людей до фізичної активності виступив ХК «Донбас»: є намір проводити ранкові зарядки за участі хокеїстів по суботах і неділях. Зокрема вже зараз жителям Дружківки та Костянтинівки пропонують надсилати попередні заявки на проведення у дворах їхніх будинків подібних розминок.