Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Свіжий випадок враження хабаровірусною інфекцією зафіксували правоохоронці Донеччини. За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі територіального управління Державного бюро розслідування (м. Краматорськ) та оперативники головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях викрили співробітника патрульної поліції на отриманні неправомірної грошової винагороди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний правоохоронець вимагав і отримав від жителя Маріуполя гроші за не притягнення того до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання психотропних речовин. Під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч гривень патрульного затримали у порядку ст. 208 КПК України.
«Зараз вирішується питання стосовно повідомлення затриманому про підозру за. ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади», — повідомили в прокуратурі Донецької області. Досудове розслідування триває і поки невідомо скільки часу відбуватиме зловмисник у вимушеній ізоляції, оскільки йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі набагато більше, ніж два тижні під час коронавірусної карантинної обсервації.