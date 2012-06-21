Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області через пошкодження водогону без водопостачання залишилися майже 43 тисячі місцевих жителів. За інформацією фахівців головного управління ДСНС України в Донецькій області, повідомлення про різке збільшення втрат води на водогоні діаметром 900 міліметрів «Горлівка-Торецьк» надійшло ввечері у неділю і тоді ж на Горлівській фільтрувальній станція №2 змушені були зупинити подачу води. Вранці у понеділок без централізованого водопостачання залишилися жителі міст Торецьк, Залізне та довколишніх селищ Північне і Південне: всього 42 тисячі 813 осіб.
У місті Торець розташований резервний резервуар питної води, в якому наразі є 2 тисячі 500 кубометрів води і за необхідності вода буде подаватися населенню погодинно. А у разі її нестачі, питну і технічну воду населенню та об’єктам інфраструктури, підвозитимуть у резервуар підрозділи ГУ ДСНС України та комунальні служби. Тим часом триває встановлення причин аварії на водогоні і зокрема у військово-цивільній адміністрації Торецька не відкидають версії про пошкодження після обстрілів, що почастішали з боку проросійських незаконних збройних формувань.