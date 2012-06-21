Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовому Мирнограді (колишня назва Димитров) Донецької області місцевих жителів та гостей міста, які зібралися святкувати День шахтаря і День міста, вітали ще й символікою … «ДНР».
Біля головної сцени, прикрашеної традиційним українським орнаментом, встановили два величезні екрани, на яких дублювалися виступи артистів: приїхали групи «Друга ріка», «Бумбокс», Ольга Цибульська та інші виконавці. А в перерві тут з’являлася інтерактивна вітальна листівка до професійного свята гірників. Лаконічний текст на ній був написаний державною мовою. Зображення також цілком звичне й доречне: знайомий донбаський краєвид із териконом та усміхнене обличчя шахтаря в касці. Звичним тут був ще один символ гірняцького краю - троянда, але поряд несподівано виявилися ще й три кольори прапора самопроголошеної і невизнаної «ДНР».
Досі вдалося встановити, що цю саме листівку активно використовували до Дня шахтаря ЗМІ та інші ресурси «республіки» по той бік лінії розмежування. А чим керувалися організатори свята в українському Мирнограді, «злизавши» згадане зображення із кольорами чужого й ворожого нам прапора, тепер встановлюється.