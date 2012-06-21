Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники міжнародної благодійної організації ADRA в Україні напередодні нового навчального року допомогли відремонтувати шість шкіл у прифронтових містах і селищах Донеччини.
Майже два мільйони гривень виділили для проведення необхідних робіт щодо усунення різноманітних пошкоджень внаслідок обстрілів чи бойових дій у Новолуганському, Степному, Світлодарську, Мар’їнці, Торецьку та Первомайському. Також у останньому зі згаданих населених пунктів партнери допомогли відремонтувати ще й місцевий дитячий садок.
Відповідна підготовка навчальних закладів, які перебували у аварійному стані, до вересневого Дня знань тривала майже півроку і стала можливою за участі ще й інших міжнародних благодійників – Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та фонду «Edication Can not Wait». Завдяки спільним зусиллям у пошкоджених приміщеннях шкіл насамперед вдалося замінити дахи, вікна та двері, а також провести необхідний ремонт всередині: у класах, спортзалах, коридорах, їдальнях.