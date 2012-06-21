Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
В Українську Донецької області військові правоохоронці Об’єднаних сил затримали кількох посадовців міської ради, які спокусилися на хабар від місцевого підприємця. Зокрема заступник міського голови та інші працівники міськради «продали» бізнесмену за 6 тисяч гривень розгляд і позитивне вирішення питання про розташування та території міста тимчасової споруди.
Отримавши хабар, чиновники встигли розділити гроші між собою, проте відразу їх затримали правоохоронці. Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано в ході досудового розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3. ст. 368 КК України (отримання хабара). Під час обшуку у приміщенні міської ради правоохоронці знайшли і вилучили частину грошей, вилучається також службова документація стосовно розгляду звернення підприємця.
Слідство триває і правопорушникам-посадовцям тепер загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна плюс позбавлення права займати певні посади певної діяльністю на строк до 3 років.