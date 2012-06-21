Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Ніде правди діти: за шість років гібридної війни немало зброї зникло за різних обставин із військових підрозділів, які брали чи беруть учать у бойових діях на території Донбасу. Тому місцеві жителі прифронтового краю нерідко натрапляли на гранатомети, автомати, гранати, набої, вибухівку. Проте військову техніку — БТР -70 тут «загубили» аж на цілих п’ять років вперше. Та й відшукали його у Краматорську не пересічні донеччани, а слідчі територіального управління Державного бюро розслідування.
Колісний плаваючий бронетранспортер зник із однієї з військових частин на початку 2015 року за ще не до кінця з’ясованих обставин. Утім, під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом викрадення військової техніки правоохоронці ДБР виявили наступне. Після пошкодження в бою БТР закономірно вирішили відремонтувати і з цією метою передали цивільним ремонтникам. Та оскільки військове майно віддали цивільним особам без документального оформлення, поки невідомі ні військовослужбовці, ні цивільні, які брали участь у цих усних домовленостях. А потім ремонтники і бронетранспортер взагалі зникли, тому навіть з’явилися підозри, що бойову техніку могли переправити по той бік лінії зіткнення, де вона тепер може використовуватися проти ЗСУ.
Проте подібні припущення не підтвердилися і БТР-70 нарешті знайшовся. «12 червня 2020 року у ході проведених санкціонованих обшуків на території, де здійснює свою діяльність одна з громадських організацій, слідчі ДБР виявили та вилучили зниклий бронетранспортер. Після отримання відповідних висновків і експертиз бронетранспортер у відремонтованому стані повернуть до військової частини», — повідомили в ДБР.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення військового майна триває під процесуальним курівництво військової прокуратури Донецького гарнізону і, не виключено, невдовзі стануть відомі і головні фігуранти цієї непересічної справи.