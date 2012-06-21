Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини зафіксували 4 порушення карантинних обмежень під час богослужінь напередодні Великодня. З особливим цинізмом діяли церковні служителі УПЦ МП у Свято-Успенській Святогірській лаврі. За їх сприяння у ніч з 18 на 19 квітня у храмі зібралися більше 300 осіб, які проігнорували встановлені обов’язкові правила карантину про носіння захисних масок і зберігання безпечної дистанції. «За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання поширенню інфекційним захворюванням та масовим отруєнням)», — повідомили в ГУ НП України в Донецькій області.
Схоже нехтування санітарних правил поліцейські зареєстрували також у селі Гришине Покровського району. Тутешній батюшка УПЦ МП, не зважаючи на попередження та заклики не збирати вірян, дозволив немалій кількості парафіян — майже 70 людей — одночасно перебувати у приміщенні церкви. Причому вхід був вільний не для всіх: священники зачинили перед правоохоронцями браму і тому тим довелося докладати певних зусиль, аби потрапити на територію храму.
Поряд із цим у 275 церквах Донецької області святкову великодню службу провели без згаданих порушень.