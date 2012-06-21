У Донецькій області започатковують нове свято — День визволення, яке у прифронтовому краї мають намір відзначати 5 липня. Повна офіційна назва урочистостей — День визволення міст півночі Донеччини від проросійських терористів. Саме таке рішення днями ухвалили голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куц і члени правління громадської ради при Донецькій ОДА на спільному засіданні.
Як відомо, 5 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України визволили від проросійських незаконних збройних формувань міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку та інші населені пункти північної частини області. Відтоді з нагоди пам’ятної дати тут щороку відбувалися урочистості та вшанування загиблих визволителів, зустрічі ветеранів АТО з громадськістю тощо. А надалі День визволення відзначатимуть на вищому офіційному рівні.