Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області в ході оновлення блокпостів віднедавна такі об’єкти, що обладнані відповідними зручностями для громадян та всім необхідним для роботи співробітників поліції, почали функціонувати у Бахмуті та Мангуші.
Переформатування роботи блокпостів на прифронтовій території проводиться згідно з вимогою командування ООС: на першому етапі їх кількість скоротили втричі, а на другому триває переобладнання інфраструктури для підвищення якості поліцейських послуг. Згадані оновлені стаціонарні блокпости розташовані у стратегічно важливих місцях на виїздах до сусідніх Запорізької та Луганської областей. Щодня тут обслуговують понад тисячу людей та близько 700 одиниць різноманітного транспорту.
Аби правоохоронці могли швидко і безперервно здійснювати контроль, на постах подбали про необхідні умови: робочі модулі обладнали комп’ютерною технікою, встановили відеоспостереження, є прилади нічного бачення, підведені всі комунікації: вода, електрика, опалення. А у Мангуші для швидшої перевірки транспорту поліцейські тепер використовують нові сучасні прилади, які під час перевірки автомобілів чи вантажів дають можливість відшукати схованку навіть всередині коліс та в інших недоступних місцях. Поряд із цим для громадян, які перетинають блокпости, підготовлені санітарні зони та зони відпочинку.
Досі вже переобладнані блокпости працюють у Слов’янську, Костянтинівці, Покровську та Великій Новосілці. А під час перевірки готовності ще двох стратегічно важливих об’єктів командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв вручив нагороди бійцям батальйону поліції спеціального призначення «Харків» зі складу ОС, які днями, ризикуючи життям, затримали небезпечних злочинців.