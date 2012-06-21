Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу стосовно жителя Донеччини, який підозрюється в тому, що тривалий час фінансував незаконне збройне угрупування «ДНР».
Як повідомили в СБУ, у 2014 році житель Краматорська зареєстрував дорожньо-ремонтну компанію, відкривши її філії у тимчасово окупованих містах області – Горлівці, Єнакієвому та Макіївці. А далі, використовуючи реквізити банківських установ, що діють по той бік лінії розмежування, всупереч українському законодавству, «спонсор» систематично перераховував виручені від діяльності фірми кошти до «податкових органів» самопроголошеної «республіки». «Встановлено, що протягом 2015-2018 років до псевдореспубліки було сплачено податків на суму майже 2 мільйона гривень в еквіваленті на національну валюту», – уточнили в СБУ.
Підприємцю оголосили підозру за ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), обвинувальний вирок передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років з позбавленням права на певні посади та діяльність до 2-х років і конфіскацію майна. Під час обшуку офісу фірми у Краматорську вилучили документи, що стосуються відрахування грошей до «податкових органів «ДНР», та інші докази протиправної діяльності.