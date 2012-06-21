У Донецькій області після реконструкції відкрили Іллінівську спеціалізовану середню школу І—ІІІ ступенів, що стала опорною для Костянтинівського району. Український навчальний заклад розраховано на 440 учнів, частину яких сюди привозитимуть із сусідніх сіл. У відкритті опорної школи взяли участь голова Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський та віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. На переконання представника уряду, в регіоні зробили ще один важливий крок до сучасної освітньої інфраструктури і освіти нової якості.
«Новий освітній простір — це втілений проект сучасної українськомовної школи в Донецькій області, у якій уже бігають діти і росте майбутнє України як незалежної європейської держави. І саме для допомоги місцевим громадам Мінрегіон розробив стандарти для нового освітнього простору», — зазначив він.
Реконструкція школи в Іллінівській об’єднаній територіальній громаді тривала півтора року, а обійшовся капітальний ремонт у суму понад 30 мільйонів гривень, які надали з державного, обласного та місцевого бюджетів. Завдяки цим коштам навчальний заклад тепер оснащено кабінетами з цифровим обладнанням. До послуг дітей тут просторі їдальня й актовий зал, сучасний спортзал і роздягальня з душовими кабінами.
Це вже шоста опорна школа на Донеччині, а до кінця року ще один такий навчальний заклад заплановано відкрити у Волновасі. Загалом цього року в регіоні планували створити аж 30 опорних шкіл, проте з різних причин (місцева влада найчастіше нарікає на недобросовісних підрядників тощо) ці наміри, схоже, доведеться реалізовувати вже в році наступному.