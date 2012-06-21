В Іллінівській об’єднаній територіальній громаді у Костянтинівському районі Донецької області розпочали будівництво відразу двох сільських амбулаторій: один медичний заклад прийматиме пацієнтів в адміністративному центрі Іллінівці, другий — у селищі Клебан-Бик. За словами голови ОТГ Володимира Маринича, нові амбулаторії відповідатимуть сучасним стандартам і матимуть усе необхідне для надання кваліфікованої медичної допомоги жителям тутешніх населених пунктів. Громада невдовзі отримає новий автомобіль для лікаря.
Будівництво двох амбулаторій на території Іллінівської громади обійдеться в 10 мільйонів гривень: 9 мільйонів надано з державного бюджету, а решта — внесок сільської ОТГ.
Усього у перший пул будівництва в Україні сільських амбулаторій потрапив 21 об’єкт на Донеччині, чотири з яких — на території місцевих об’єднаних громад. Окрім згаданих сіл Іллінівської громади, новобудови зведуть в Олександрівській ОТГ — село Михайлівка, у Черкаській ОТГ — село Прелесне та у Соледарській міській ОТГ — село Никифорівка.