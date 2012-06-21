Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Мар’їнці Донецької області нарешті розпочали ремонт газопроводу високого тиску та газорозподільної станції.
Згадані об’єкти були пошкоджені під час бойових дій ще влітку 2014 року і відтоді більше 26 тисяч мешканців прифронтових міст Мар’їнка та Красногорівка залишилися без газопостачання. Аби відновити постачання газу до згаданих населених пунктів, у 2016 році була зроблена спроба відновити роботу газорозподільної станції, проте ці зусилля, на жаль, не увінчалися успіхом. Серед причин були також і постійні обстріли з позицій проросійських незаконних збройних формувань. Тепер перед початком відновлювальних робіт українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін під час зустрічі з першим заступником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александром Хугом обговорила забезпечення режиму припинення вогню на період проведення ремонту і отримала гарантії безпеки для бригад робітників. Досі сапери вже провели розмінування відповідної території і ремонтники приступили до роботи.