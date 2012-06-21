Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
До Дня пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ, який відзначають жалобними акціями 22 серпня, співробітники Національної поліції Донеччини відвідали могили загиблих правоохоронців у різних куточках області та зустрілися із родинами колег. За уточненими даними, за роки Незалежності України в регіоні при виконані службових обов’язків загинули 79 правоохоронців. Причому аж на 17 прізвищ цей жалобний список подовжився за чотири роки віроломної гібридної війни на території Донбасу.
Співробітники Національної поліції разом із членами родин загиблих колег побували на могилах правоохоронців, поклали квіти до меморіалів, встановлених на їх честь. У заходах також взяли участь юні представники «Ліги майбутніх поліцейських», які допомагають зберігати пам’ять про попередні покоління донецьких міліціонерів. Прикро, але після захоплення у 2014 році проросійськими збройними формуваннями приміщення Головного управління МВС України в Донецькій області, де діяв історичний музей, було втрачено велику кількість документів, важливої інформації та архівів. Втім, співробітники поліції поступово відновлюють архіви: у Волновасі вдалося знайти рідних правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов’язків у перші повоєнні роки. Прізвища цих офіцерів також викарбували на меморіальній дошці, встановленій у Волноваському відділі поліції напередодні Дня пам’яті.