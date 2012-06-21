Павла КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області тривають різноманітні профілактичні заходи, які запобігають поширення коронавірусної інфекції. Щодоби для проведення відповідної роботи з власниками транспортних підприємств і торговельних закладів та для забезпечення карантинних вимог на службу заступають понад 600 співробітників Національної поліції. Окрім правоохоронців, які працюють у складі сформованих мобільних груп, автопатрулів, піших нарядів та слідчо-оперативних груп, до превентивних заходів долучилися фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та військовослужбовці Національної гвардії.
В ході перевірок дотримання вимушених обмежень, встановлених урядом, щодо роботи кафе, ресторанів, розважальних закладів, магазинів та підприємств, що займаються перевезенням пасажирів, поліцейські також ведуть роз’яснювальну роботу. А виявивши ігнорування згаданих вимог, складають адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).
Досі вже перевірено майже 3 тисяч об’єктів і перевізників: зокрема встановлено, що всі тутешні заклади освіти (769), як і належить, зачинені, а масові заходи в кількості більше 10 осіб не проводяться. На жаль, поряд із цим правоохоронці виявили протилежні факти. Досі до адміністративної відповідальності притягнуто 58 порушників правил карантинного режиму, серед яких суб’єкти господарювання та перевізники. Більшість порушень, уточнили в головному управлінні НП України в Донецькій області, зафіксовано в Маріуполі, а також на території, яку обслуговує Бахмутський відділ поліції.