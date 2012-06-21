Презентація відбулася в Донецькій обласній державній адміністрації. План розвитку краю на майбутнє підготували, врахувавши результати попереднього опитування населення Донеччини щодо найважливіших проблем і головних пріоритетів. Етапи підготовки Стратегії складалися з соціально-економічного аналізу, побудови SWOT-аналізу Донецької області, визначення стратегічного бачення, оперативних цілей і завдань та формування системи індикаторів оцінки результативності реалізації запланованого.
Як і передбачалося, за підсумками опитування жителів прифронтового регіону, найважливішими проблемами вони назвали бойові дії на території області та їхні наслідки, а ще відсутність гідної роботи та заробітної плати. Серед негативних моментів, яких потрібно якомога швидше позбутися, місцеві жителі також називають кепський стан доріг, високий рівень корупції, незадовільне «самопочуття» соціальної інфраструктури. А фахівці робочої групи, які працювали над підготовкою документа, виділили ще чотири стратегічні цілі: оновлена конкурентоспроможна економіка, якість життя та людський розвиток, ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів, екологічна безпека та збалансоване природокористування.
Як наголосив перший заступник голови Донецької ОДА Ігор Мороз, Стратегія розвитку області є компромісом та водночас ключовим завданням і принципом. «Це, насамперед, пріоритетність прав людини, а також забезпечення інклюзивності. Для нас дуже важливо залучити всі фінансові ресурси, щоб вони спрямувалися на досягнення тих цілей і завдань, які викладені в наших планах, а також стали поштовхом для розвитку людей, громад і регіону в цілому», — переконаний він.