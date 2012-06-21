У Донецькій області правоохоронці затримали злочинну групу, представники якої організували вирубування і збут дерев у великих обсягах. Із наближенням холодів активністю чорних лісорубів тепер, на жаль, мало кого здивуєш. Але у цьому разі йдеться про лиходіїв, які спеціалізувалися здебільшого на цінних породах дерев: дуб, ясен тощо. Та й встигли вони знищити тисячі кубометрів деревини, а це майже кілька лісопосадок. Вдалося затримати семеро осіб, які діяли на території Нікольського та Мангушського районів на півдні Донецької області. Під час досудового розслідування стало відомо про чіткий розподіл обов’язків. Незаконним промислом займалися шеф-організатор, його перший заступник, «вирішувач проблем», а четверо — лісоруби.
«Фігуранти справи кожен свій виїзд планували до найменших деталей, заздалегідь розробляли схеми злочинів і маршрути, якими вивозили деревину. Група мала закриту структуру, всі члени дотримувалися правил конспірації, а під час вирубування дерев організатори дистанційно контролювали бригаду виконавців», — повідомили в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.
Цінну деревину після вирубування члени злочинного угруповання фасували на складі, а потім продавали. Збиток, завданий державі, за попередніми підрахунками, вимірюється мільйонами гривень. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність чорних лісорубів, провівши обшуки. Вилучено бензопили, спиляні дерева і транспорт, на якому їх перевозили. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, які спричинили тяжкі наслідки). Їм загрожує позбавлення волі до семи років.