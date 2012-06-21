Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій області триває реалізація перспективної програми реконструкції житлових будинків: тільки минулого року тут капітально відремонтували і утеплили 17 багатоповерхівок у Маріуполі та Бахмуті. Всі роботи виконувалися коштом обласного бюджету за програмою «Теплий будинок», відповідно до якої у рамках запропонованих проектів Маріуполь отримав 35,7 мільйона гривень, а Бахмут – 27, 6.
Як розповідає заступник директора департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міськради Федір Євангелістов, отримавши відповідне завдання, фахівці насамперед розробили проекти на окремі багатоповерхові будинки. Частина з них потерпіла під час обстрілу мікрорайону Східний, а інші були з певними конструктивними особливостями.
«Після того, як проекти пройшли експертизу, нам на дев’ять будинків виділили з обласного бюджету понад 35 мільйонів гривень. На ці кошти ми капітально відремонтували багатоповерхівки, утеплили фасади, цоколі та дахи, використовуючи тільки сучасні енергозберігаючі технології. І люди вже відгукнулися на подібні зміни: відтепер дуже бережно ставляться до спільного майна», -– розповідає він.
Реалізація програми «Теплий будинок» триватиме і нинішнього року. Як уточнив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць, тільки у Бахмуті коштом обласного бюджету планують відремонтувати та утеплити ще 7 багатоповерхівок.