Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» нарешті виявили точне місце пошкодження на водогоні «Горлівка-Торецьк» – поблизу шахти «Південна» у так званій сірій зоні прифронтової Донеччини. У четвер вже мають розпочатися ремонтні роботи на пошкодженій ділянці, проте подібне можливе тільки за умови відсутності обстрілів цієї території поблизу лінії розмежування та гарантій безпеки для робітників.
Водогін зазнав пошкодження увечері 16 грудня і відтоді довелося припинити централізоване водопостачання до міст Торецьк і Залізне, селищ Північне і Південне. У населених пунктах, де без води залишилися 42 тисячі 813 чоловік, було оголошено надзвичайну ситуацію місцевого стану. За подібних умов забір питної води для населення відбувається із резервних резервуарів у Торецьку та селищі Новгородське. Доступ до технічної води здійснюється з чотирьох пожежних гідрантів, трьох свердловин, двох водойм та семи колодязів у приватному секторі. Також співробітники головного управління ДСНС України в Донецькій області та комунальних служб Торецька організували підвезення води автомобільними цистернами: всього з моменту аварії людям доставили майже 125 кубометрів питної води та понад 560 кубометрів технічної води.