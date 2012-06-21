Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У шести великих річках Донецької області невдовзі зможуть в режимі онлайн відстежувати якість води. Досі з ініціативи керівників краю вдалося придбати і протестувати стаціонарні пости автоматизованої системи контролю стану поверхневих вод.
Обладнання заплановано встановити на місцевих річках Бахмутка, Казенний Торець, Кальміус, Кальчик, Кривий Торець і Солона. За інформацією департаменту екології і природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, тривають переговори із представниками Програми розвитку ООН стосовно можливості придбати з допомогою міжнародних партнерів ще 6—8 комплектів обладнання для стаціонарних постів, щоб у недалекому майбутньому тримати під постійним контролем майже всі басейни річок Донеччини.
Така прискіплива увага до водойм прифронтового краю закономірна і доречна. Адже якість води у річках перевантаженого шкідливим виробництвом Донбасу і раніше була сумнівною. А після початку бойових дій та затоплення чималої кількості вугільних шахт забруднені й токсичні підземні води піднімаються до вод поверхневих, що може призвести до небажаних наслідків.