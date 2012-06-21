Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську вісім родин військовослужбовців одного з підрозділів Національної гвардії України отримали ключі від службових квартир у військовому гуртожитку.
Згадане житло після капітального ремонту розподілили між офіцерами, контрактниками та іншими військовослужбовцями. Перевагу, звісно, віддавали сім’ям із малими дітьми та тими військовими, чиє житло залишилося на окупованій проросійськими незаконними формуваннями території Донбасу.
«Минулого року нам вдалося капітально відремонтувати чотири однокімнатні квартири і стільки ж двокімнатних. Зараз у помешканнях є всі умови для комфортного проживання: встановлено водонагрівачі та інша побутова техніка. Завдяки підтримці командування Національної гвардії, Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ та командування частини будемо продовжувати подібну роботу і тому невдовзі наступні військовослужбовці підрозділу та їхні родини також стануть новоселами службового житла» – свідчить начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини НГУ Дмитро Роговченко.