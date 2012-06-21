У Донецькій області з ініціативи активістів розпочалася екологічна акція, мета якої — переконати місцевих жителів відмовитися від використання повітряних кульок під час проведення різноманітних урочистостей, свят тощо. Старт їхніх зусиль припав на початок вересня і нового навчального року, тому учасники дійства насамперед охопили увагою місцевих школярів і студентів. Зокрема вони вирішили вручити подарунки та спеціальні екологічні дипломи колективам трьох міських шкіл Краматорська, які першими офіційно відмовляться від використання повітряних кульок, що традиційно прикрашають свято першого дзвоника.
Організатори згаданої довгострокової всеукраїнської акції «Bye bye летюче сміття» — соціальне підприємство «Трава. UA», громадська організація «Культурно-освітня фундація Лібері Лібераті» та скаутська організація «Пласт» із Краматорська. Зрозуміло, активісти виступають не проти різнобарвних кульок, а прагнуть зменшити використання шкідливих матеріалів, з яких їх виготовляють. Ідеться про токсичні хімічні речовини, які після дуже короткого використання кульок розкладаються протягом сотні років. А ще вони смертельно небезпечні для наших братів менших: тварин, птахів, комах, риби. «Найкраща прикраса будь-якого свята — ваша усмішка. Візьміть чудовий настрій, стартуйте до школи і рятуйте Землю від небесних ліхтариків, пластикових трубочок, одноразового посуду, пакетів та іншого сміття», — закликають у своєму зверненні організатори.