Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Покровську Донецької області з 13 по 17 грудня відбудеться серія кінопоказів у рамках фестивалю «Дні українського кіно». Такий захід передбачений для регіональних міст, де відсутні великі кінотеатри. Кінопокази відбуватимуться у тамтешньому Центрі творчості та дозвілля, де відвідувачам запропонують сучасне професійне кінообладнання та нові українські фільми.
Серед них «Чужа молитва», «Дякую», «Війна химер», «Викрадена принцеса», «Сторожова застава» і, звичайно, «Кіборги». Вхід для глядачів вільний. Корисна культурологічна акція для мешканців Донеччини відбувається завдяки організаторам Київського міжнародного фестивалю «Молодість» за підтримки Міністерства інформаційної політики.