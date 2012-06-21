На межі вересня і жовтня у Покровську на Донеччині започаткували Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Покровський ЛІТfest». Організували його відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради, центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка та громадська організація «Творче об’єднання «Суцвіття». Саме вони створили гарні умови для учасників, які приїхали сюди з населених пунктів Донеччини та сусідніх Дніпропетровської й Харківської областей і змагалися у таких творчих номінаціях: громадсько-патріотична, любовна і пейзажна, гумористична і сатирична, твори для дітей, духовна й авторська пісня.
Організатори подбали про авторитетний склад журі, у якому були письменник, директор видавництва «Український пріоритет» Володимир Шовкошитний, бард і публіцист Володимир Гонський зі столиці, а також місцеві письменники Петро Гайворонський і Валерій Романько, художник-карикатурист Микола Капуста та інші відомі творчі особистості.
Приємно, що дводенний творчий захід не обмежився конкурсними читаннями поетів і прозаїків, адже гостям в оновленій міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка запропонували ще й авторські зустрічі з присутніми тут письменниками, виступи тутешніх хореографічного колективу та театральної студії, літературний квест на дитячому майданчику, книжковий та хенд-мейд ярмарки, виставки картин місцевих художників, екскурсію до Покровського історичного музею і чимало іншого пізнавального й цікавого.
Як водиться, переможцям найпершого Покровського ЛІТfest’у вручили відповідні дипломи, всі учасники отримали дипломи-подяки, не залишилися без вдячності й члени журі та гості фестивалю. Але найбільшої подяки, схоже, заслуговують організатори цьогорічного літературного дійства — найпершого, та дуже перспективного для подальшого розвитку. Адже представники літературних об’єднань, які досі діють у деяких містах області від південного Маріуполя до північного Слов’янська, у форматі фестивалю отримали ще одну чудову нагоду для зустрічі, спілкування та обміну творами і книжками з колегами по творчості.