Як відрізнити достовірну інформацію на газетних сторінках чи в теле- й радіоефірі? Чим відрізняється пропаганда від об’єктивної інформації? Як розпізнати фейк та головні його ознаки? Чи існує надійний спосіб захистити себе від дезінформації? На ці та інші важливі запитання шукали і знаходили відповіді учасники пізнавального й корисного семінару «Основи медіаграмотності та критичного мислення», що відбувся на базі оздоровчого комплексу «Перлина Донеччини» у мальовничому Святогірську. Протягом трьох днів юні жителі краю з Добропілля, Костянтинівки, Краматорська, Миколаївки, Торецька та інших населених пунктів вчилися аналізувати місцеві, столичні й закордоні ЗМІ і орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.
Організатори цього актуального і потрібного для підростаючого покоління заходу — керівники комунального позашкільного навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр», фахівці якого виступили в ролі тренерів і промовців семінару. А сприяли проведенню навчання фахівці управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької облдержадміністрації.