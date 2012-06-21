Напередодні старого Нового року в селі Званівка Бахмутського району відбувся ІІІ відкритий обласний фестиваль вертепів і колядок «Різдвяний передзвін». Участь у фольклорному дійстві взяли 26 колективів із міст, сіл та об’єднаних громад Донеччини, а також сюди приїхали виконавці з Харківської та Львівської областей. Саме виступи фольклорних колективів із міста Жовква (Львівщина) стали однією з принад святкового дійства, оскільки у Званівці живуть лемки і бойки — нащадки тих, кого у 1950-х роках радянська влада примусово переселила сюди з Карпат. За всі минулі роки, попри заборону, люди зберегли й передали молодшим поколінням власні народні традиції святкування Різдва.
А нині, крім традиційних і спільних для Донеччини та Львівщини колядок, учасники виконували й нові — особливі. «Ми вирішили підготувати для донеччан щось новеньке: привезли й заспівали колядку-молитву українському воїнові. А обмінюватися досвідом і приїжджати до прифронтового краю почали, коли чотири роки тому почули, як місцеві маленькі діти у Святогірську зворушливо співали нам колядки. Це вразило настільки, що відтоді щороку їдемо сюди на фестиваль вертепів», — розповіла учасниця фольклорного колективу «Джерело Розточчя» із Львівської області Мирослава Мандрик.
Під час фестивалю «Різдвяний передзвін» відбулися різдвяна хода учасників, виконання колядок, театралізоване дійство про народження Христа, конкурс на кращий дідух. Працювали локації з різдвяним віншуванням та ворожінням. А ще гостинні господарі — представники Званівської сільської об’єднаної територіальної громади приготували різдвяну кутю, якою безкоштовно пригощали учасників і гостей фестивалю.