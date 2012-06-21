Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Донецький апеляційний суд підтримав принципову позицію співробітників обласної прокуратури і відмінив рішення Димитровського міського суду, яким виправдали трьох осіб, підозрюваних у скоєнні карних правопорушень.
Фігуранти цієї справи – директор однієї з державних вугільних шахт Донеччини, начальник і працівник дільниці цього ж підприємства. Досудовим розслідуванням було встановлено, що згадані особи з березня по серпень 2016 року вивозили з шахти обладнання, яке потім продавали своїм «клієнтам». За попередніми підрахунками, цими діями зловмисники заподіяли державному підприємству збитки на суму понад 300 тисяч гривень. Торговців поцупленим шахтним обладнанням затримали якраз під час передачі «товару» покупцям. Їм було оголошено про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч. 5. ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, здійснене повторно в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3. ст.15 КК України (спроба заволодіти чужим майном).
Суд першої інстанції прийняв рішення про невинність звинувачених і виправдав їх через недостатність доказів про провину та здійснення злочинів. Однак обласна прокуратура відреагувала на такий поворот подій апеляційною скаргою, із якою погодився апеляційний суд і призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції.