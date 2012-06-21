Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Департамент охорони здоров’я Донецької ОДА вже отримав із обласного бюджету 133 мільйони гривень, які використають на закупівлю медичного обладнання, засобів дезінфекції та індивідуального захисту людей. А для подальшої ефективної протидії COVID-19 та з урахуванням ситуації щодо поширення небезпечного захворювання у недалекому майбутньому, заплановано коригування окремих статей видатків, аби також спрямувати кошти на боротьбу з небезпечним захворюванням.
«На селекторній нараді з Президентом України та Прем’єр-міністром нам повідомили статті видатків, які залишаються, але також назвали ті програми, які можливо будуть коригуватися, дивлячись на реальний стан справ», — повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Наразі на території Донецької області лабораторно підтверджено 8 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Оскільки цей список вчора подовжила 46-річна жителька Маріуполя, у приморському місті зафіксували вже 6 потерпілих від хвороби.