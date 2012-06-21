У місті Костянтинівка Донецької області підготували експозицію ялинкових прикрас, яким більш як 80 років. На виставці, запропонованій у краєзнавчому музеї жителям та гостям міста, можна побачити різноманітні іграшки: скляні, картонні, монтажні. Серед найстаріших — паперові, які тішили дітей і дорослих у 1940-х роках. Переважну їх кількість у вигляді різноманітних тварин виготовляли підприємці з місцевої артілі, що працювала тут у 1930-ті роки. Увагу відвідувачів привертають дзеркальні прикраси, які, за словами директора Костянтинівського краєзнавчого музею Маргарити Карпової, мають цікаву історію.
«Колись місцевий завод отримав замовлення на дзеркальні колби для микитівського ртутного комбінату і виготовив їх, але вони були з товстого скла, і тому дуже важкі. А майстри-склороби, які працювали з іграшками, вирішили використати цю ідею: зменшили їх розмір, і вийшли досить незвичні симпатичні кульки, немов вдавлені», — розповідає вона.
Тут чимало іграшок, якими прикрашали ялинки жителі Костянтинівки у 1970—1980-х роках. Здебільшого це скляні кульки різних розмірів і кольорів, шишки, фігурки тварин, бурульки, хатки, космічні ракети та супутники тощо.
Протягом новорічних свят виставка поповнюватиметься й оновлюватиметься, адже співробітники музею звернулися до земляків із проханням поділитися цікавими домашніми раритетами. Нині колекція ялинкових прикрас налічує вже понад 500 різноманітних іграшок, а свята тільки починаються.