У Святогірську Донецької області почав працювати туристсько-краєзнавчий табір «Східна ватра» для дітей із населених пунктів поблизу лінії розмежування. Табір пропонує юним жителям прифронтового краю активний відпочинок за пластовою скаутською методикою: максимальне психологічне та моральне розвантаження відбуватиметься завдяки щоденним активним заняттям та саморозвитку в комфортному середовищі. Під час перебування у «Східній ватрі» діти отримають нагоду корисно провести час, навчаючись нового на майстер-класах, тренінгах чи в різноманітних пізнавальних іграх. Приміром, однією з принад табірного буття стане триденний сплав пластунів під наглядом досвідчених інструкторів Сіверським Дінцем. Будуть цікавими одноденні краєзнавчі екскурсії пам’ятними місцями північної частини Донеччини.
Усі заняття відбуваються під керівництвом інструкторів Донецького обласного центру туризму і краєзнавчої молоді. А організувала проект молодіжна організація «Пласт» і відокремлений місцевий підрозділ скаутів «Донецька округа» за фінансової підтримки Посольства Чеської Республіки в Україні.