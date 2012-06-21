Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Донецькій обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл на тему «Електроопалення. Практичні аспекти». Керівники 14 міст і 7 районів регіону, а також представники місцевих енергетичних компаній обговорили можливості переходу на електроопалення, врахувавши подібний досвід сусідньої Дніпропетровської області.
Щоправда, оскільки ситуація на Донбасі ускладнюється бойовими діями та загальним станом електромереж, є необхідність централізованого підходу до освоєння вільних трансформаторних потужностей і формування технічно-економічного обґрунтування перспективного проекту в цілому.
До речі, у деяких містах Донеччини вже відмовилися від вугілля та газу на користь електроенергії, хоча це зробили не для експерименту, а для відновлення теплопостачання. Наприклад, після початку бойових дій частина Новогродівки тривалий час була позбавлена централізованого теплопостачання, а тому місцеві жителі взимку змушені були грілися біля пічок. Аби позбавити людей незручного способу опалення житла, в місті взялися запроваджувати індивідуальні системи електроопалення, а першими претендентами на освоєння нових технологій стали 10 товариств співвласників багатоквартирних будинків, позбавлені звичного теплопостачання.
Під час засідання круглого столу енергетики звернули увагу на те, що перехід на електроопалення – комплексний, складний і дороговартісний проект, для повної його реалізації якого необхідна окрема державна програма фінансування. Отож міські голови низки міст Донеччини вирішили звернутися до уряду з проханням виділити кошти для втілення в життя цієї програми.