Протягом цього року в Донецькій області відремонтували майже 125 кілометрів доріг державного значення, з яких 104,9 кілометра — середнім ремонтом і 20 — капітальним. Такі темпи роботи не можуть не тішити, оскільки торік у прифронтовому регіоні відремонтували всього 52 кілометри, а позаторік — лише 21.
Цього року ремонтники насамперед переймалися станом однієї з ділянок міжнародної траси М-03, а ще дуже важливим для області автомобільним шляхом Добропілля — Лиман, яким постійно йде великий транспортний потік військових і цивільних вантажів вздовж лінії розмежування. Місцеві водії вже оцінили високу якість ремонту траси Н-20, зокрема її відрізка між Слов’янськом і Краматорськом.
2019-го головним проектом для дорожників Донеччини стане ремонт траси Н-08 Маріуполь — Запоріжжя. На капітальний ремонт ділянки цієї дороги на території області (31 кілометр) передбачено витратити понад 600 мільйонів гривень. Серед важливих проектів наступного року відповідні роботи на автомобільних маршрутах в обхід тимчасово окупованої території області, а також транспортні коридори, які з’єднують Слов’янськ із Лисичанськом та Сєверодонецьком Луганської області.