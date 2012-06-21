У Краматорську під головуванням очільника Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка відбулося засідання регіональної комісії, яка розглянула уточнений перелік інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку. Є сподівання, що вони будуть реалізовані цього року за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Окрім того, учасники наради обговорили питання щодо проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних проєктів і програм регіонального розвитку, які можуть втілити в життя у подальшому майбутньому.
До вже сформованого переліку інвестиційних проєктів регіонального розвитку, запланованих для реалізації за кошти ДФРГ на нинішній рік, увійшли 49 проєктів на загальну суму 940, 7 мільйона гривень. Серед них є й 16 перспективних інвестиційних проєктів на суму коштів ДФРГ 226,3 мільйона гривень, відповідні роботи по яких вже розпочалися торік.
Також, як повідомили у Донецькій ОДА, фахівці оцінили і відібрали 21 технічне завдання для проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних проєктів, за реалізацію яких за кошти ДФРГ є намір взятися у 2021 році.