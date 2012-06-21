У Костянтинівці на Донеччині волонтери вільного простору D.R.U.Z.I організували для місцевих жителів виступи десяти музичних колективів, які виконували версії відомих пісень, рок, реп та бітбокс. Місцеві музиканти, а також колеги з Бахмута, Краматорська, Києва, Харкова та Львова, влаштували концерти в людних місцях прифронтового міста: поблизу місцевих крамниць, у сквері «Театральний», біля парку культури. Судячи з кількості та реакції тутешніх жителів, імпровізований музичний подарунок їм сподобався і запам’ятався.
«Сьогодні для жителів Костянтинівки була своєрідна терапія музикою. Їм цікаво було послухати гурти зі свого міста та з інших населених пунктів, а ще просто поспілкуватися під час вуличних концертів. Ми звикли, що виступи музикантів здебільшого влаштовують до свят. Проте можна не чекати особливого святкового дня, а зробити його самим», — переконана координатор вільного простору D.R.U.Z.I Наталка Сосницька.
Після прем’єри Дня музики в Костянтинівці у серпні такі самі імпровізовані виступи музичних гуртів відбудуться ще у Краматорську та Покровську Донецької області.