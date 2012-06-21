У Покровську на Донеччині невдовзі встановлять пам’ятник відомому українському композиторові і педагогу Миколі Леонтовичу. Жителі міста мають намір вшанувати автора обробки славнозвісного «Щедрика», «Дударика», «Піють півні» та інших народних пісень, врахувавши те, що він свого часу тут жив і працював. 1904 року Микола Леонтович приїхав до Гришиного (так тоді називався населений пункт), де працював викладачем музики і співу в школі залізничників, а згодом організував хор робітників, який виступав на мітингах.
Скульптуру мають намір встановити в реконструйованому міському парку «Ювілейний», який відкриють до Дня міста і Дня шахтаря останньої неділі літа і назвуть іменем видатного композитора. Розробив проект і далі над ним працює відомий художник із Донеччини Петро Антип. Пам’ятник складається з кількох елементів: гранітний камінь і макет залізничного вокзалу станції Гришине, бронзова фігура Леонтовича, а ще скляна вітрина із зображеними на ній нотами та ластівкою — символом «Щедрика», який є на гербі міста. Робота над проектом триває, а оскільки існують два варіанти пам’ятника, жителям міста запропонували взяти активну участь у їх обговоренні.