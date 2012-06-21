На території Донецької області, яка контролюється українською владою, протягом минулої доби лабораторним способом підтвердили ще 42 випадки захворювання коронавірусною інфекцією. З самого початку пандемії ця цифра стала антирекордною для прифронтового регіону.
Досі на Донеччині зафіксували 334 факти COVID-19: 128 людям вдалося подолати хворобу, на жаль, 6 померли, інші продовжують лікування. Серед потерпілих близько 20 відсотків — місцеві медичні працівники (64). Ця тривожна тенденція підтвердилася і згаданої доби, адже, приміром, у Дружківці серед 6 підтверджених випадків хвороби відразу 5 у медиків. Окрім того, коронавірус також виявили ще в двох працівників медичних закладів: у Мар’їнському районі та в Шахівській об’єднаній територіальній громаді.