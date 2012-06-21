Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини встановили і притягнули до відповідальності ще чотирьох учасників проросійських незаконних збройних формувань, які сприяли окупації міст Слов’янськ та Лиман у 2014 році. Всі затримані брали активну участь у становленні «руського міра»: в балаклавах, з вогнепальною зброєю чи з бейсбольними битками чергували на встановлених блокпостах, ретельно перевіряючи автомобілі та пасажирів. Шукали тоді насамперед українську символіку, за яку автоматично людей кидали в буцегарню, вийти звідки живими і неушкодженими вдалося далеко не всім…
Показовою у цьому відношенні є історія 30-річного мешканця Лиманського району, який тепер зізнається, що став жертвою цинічної російської пропаганди та просто хотів заробити грошей. Чоловік запевняє: він, як і багато інших місцевих людей, повіривши запевненням пропагандистів, що його населений пункт ідуть захоплювати «бандерівці», які вбиватимуть і малих, і старих, вирішив стати на захист краю. Та вже невдовзі почував себе обдуреним. По-перше, ніяких жорстоких «фашистів» він не побачив навіть здалеку, зате проросійські «ополченці» нещадно карали простих людей навіть за українську мову. А, по-друге, пообіцявши немалі гроші за цю брудну «роботу», з найманцями розплачувалися у кращого випадку їжею чи сигаретами. Отож, остаточно розчарувавшись у «захисниках», які насправді виявилися вбивцями і грабіжниками, залишив лави недавніх спільників і повернувся додому. Тривалий час він ретельно приховував свою участь у проросійських незаконних збройних формуваннях, але навіть через чотири роки поліцейські знайшли докази його протиправної діяльності.
Всім підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років відповідно до ч. 2. ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). А ось тим колишнім учасникам НЗФ, які не скоювали тяжких злочинів і добровільно здалися правоохоронцям, держава гарантує звільнення від кримінальної відповідальності. У цьому на Донеччині вже встигли пересвідчитися більше 20 осіб, які скористалися таким шансом і повернулися до нормального життя.