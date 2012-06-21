Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань затримали працівницю головного управління Державної міграційної служби Донецької області і задокументували факт отримання нею неправомірної вигоди у розмірі 6 тисяч гривень. Слідчі встановили, що ці гроші жінка-посадовець вимагала і отримала за сприяння у видачі мешканцям тимчасового окупованої території Донбасу паспортів громадян України для подальшого виїзду за кордон. Працівницю міграційної служби затримали на гарячому – під час отримання грошей, яких вона у цей момент намагалася гарячково позбутися.
«Слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ, розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди)», – повідомили у відомстві. У разі доведення вини підозрюваної особи їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Маріупольського гарнізону.