У Донецькій області правоохоронці припинили діяльність місцевого жителя, який відносно відкрито продавав зброю — бойові гранати. Взявшись перевірити інформацію, що 46-річний житель Селидового торгує гранатами із запалами по 500 гривень за кожну, оперативники невдовзі переконалися в її достовірності і змогли задокументувати незаконну діяльність бізнесмена. Далі співробітники карного розшуку Головного управління Національної поліції України в Донецькій області разом із місцевими детективами провели оперативну закупівлю боєприпасів: дві гранати РГД-5 їхній недавній власник оцінив у тисячу гривень. Після затримання під час оперативних дій правоохоронці вилучили в нього ще чотири такі гранати, а також гроші — виторг за збут небезпечних боєприпасів. Затриманий уже бувалий: свого часу його засудили за крадіжку та незаконний обіг наркотичних речовин. Тепер йому інкримінують ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а відповідальність передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.
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