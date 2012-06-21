Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовій Донецькій області після тривалого відносного «перемир’я» коронавірусна інфекції різко пішла в атаку: за добу лабораторно підтверджено аж 15 нових випадків COVID-19.
Як і раніше, сумнівне лідерство утримує приморський Маріуполь, де виявили 11 людей із захворюванням, два потерпілих додалося у Слов’янську, ще по одному у Мар’їнському районі та Черкаській ОТГ Слов’янського району. Щодо походження вірусу, то досі встановлено, що четверо його носіїв недавно приїхали з Росії, ще троє з числа контактних осіб із раніше інфікованими, інші випадки поки перевіряються. Найстаршому із пацієнтів медиків 83 роки, наймолодшому — 18.
Зараз на Донеччині зареєстровано 117 випадків коронавірусної хвороби: 34 осіб вже одужали, а для трьох людей інфекція виявилася фатальною. Аби ефективніше протистояти пандемії, з обласного резервного фонду вирішили виділити 130 мільйонів гривень. За словами голови Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, використання цих коштів на протидію хворобі, не вплине на фінансуванні інших важливих програм і сфер життя регіону. «Витрати на боротьбу з COVID-19, звичайно, не закладалися до бюджету, бо наприкінці минулого року ніхто не припускав, що зіткнемося з такою проблемою. Та я б не поспішав вважати ці кошти втратами. Кошти були закладені до бюджету як резервний фонд, а тому фінансування цільових програм залишається на колишньому рівні», — запевняє керівник Донеччини.